محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تابع اللواء إبراهييم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إطفاء حريقين محدودين نشبا منذ قليل، أحدهما بمخزن ثلاجات دور أرضي بـ7 حارة الموبلات من نجيب الريحاني بحي الأزبكية.
ونشب الحريق الآخر بمخزن لمحل كشري يقع في ممر خلف محل جاد بشارع شريف بحي عابدين، حيث انتهت أعمال الإطفاء ولم يسفر أي من الحريقين عن وقوع خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريقين محدودين بالقاهرة دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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