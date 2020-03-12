الحماية المدنية تنقذ طفلًا احتجز بالخطأ داخل شقته بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أنقذت الحماية المدنية في القاهرة طفلًا محتجزًا داخل محل سكن أسرته لعدم تمكنهم من الدخول للشقة.
ورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة باحتجاز (طفل) داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادي، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول.
على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتي قامت باستخدام السلم الهيدروليكي، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالمًا.
لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.
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