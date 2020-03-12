"معاه نسخة من المفتاح".. ضبط المتهمين بسرقة ١٧٠ ألف جنيه من داخل شركة بمدينة نصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مندوب مبيعات وعامل لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من مقر إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني.

تبلغ للعميد هشام حلمي، مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثاني، من المدعو "ع ا ي" صاحب شركة توريد ملابس باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة بمعرفة الرائدين محمد زهران ومصطفى محروس، معاونا المباحث، تبين سلامة جميع منافذ الشركة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "ع ر" مندوب مبيعات سابق بذات الشركة و"ش م " عامل ومقيم منشاة القناطر / جيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وامن الجيزة استهدافهما بمأمورية وتمكن الرواد أحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها خلال فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام اجنه حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنية من متحصلات واقعة السرقة ؛ وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.