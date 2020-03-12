الداخلية تُحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة البث والإرسال إلى داخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب عدد من أجهزة البث والإرسال إلى داخل البلاد. دلت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري على قيام (إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية الكائن مقرها بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها ( أثاث معدنى ) داخل حاوية ، وإخفاء أصناف محظورة ضمن مشمول الرسالة. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة امنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط الآتي: 26 وحدة بث إرسال واستقبال تلفزيوني مباشر و12 جهاز إرسال و40 بطارية و221 إريال و52 محول خاص بالتوصيلات. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

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