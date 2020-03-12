سقوط عاطلين بحوزتهما ١٣ كيلو حشيش في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علة عاطلين بحوزتهما 13 كليو من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة بدر.
تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط كل من "س.ع" عاطل ومقيم منشاة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، و"ط غ" عاطل؛ و"م.أ"، عاطل، حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 13 كيلو جرام، مبلغ مالي 840 جنيه، ٣ هاتف محمول.
وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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