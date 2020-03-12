المرور: غلق 10 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، 10 طرق صحراوية حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

قائمة الطرق المغلقة كالآتي: - غلق طريق قنا - الأقصر - غلق طريق قنا - سوهاج - غلق طريق قنا - البحر الأحمر - غلق طريق قنا - نجع حمادي -غلق طريق رأس غارب - المنيا Advertisements -غلق طريق الزعفرانة - بنى سويف -غلق طريق الداخلة - شرق العوينات - غلق طريق أسيوط - القاهرة علي طريق الكريمات -غلق طريق أسيوط - سوهاج علي الصحراوي الغربي - غلق طريق أسيوط - سوهاج على الصحراوي الشرقي وقام اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، ويرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد الميداني على الطرق السريعة والدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

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