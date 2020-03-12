بعد غلق 5.. ارتفاع الطرق المغلقة لـ15 بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق 5 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية؛ ليرتفع عدد الطرق المغلقة إلى 15 طريقًا.

وذكرت "المرور" في بيان أن الطرق المغلقة هي:

- طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب.

- طريق سوهاج اتجاه القاهرة عن طريق الصحراوي الغربي.

Advertisements

- طريق أبوزنيمة المتجه إلى شرم الشيخ.

- غلق طريق أسوان المتجه إلى أبوسمبل.

- طريق أسوان المتجه إلى الأقصر.

كثفت وزارة الداخلية من نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة، والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.