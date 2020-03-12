قتل طفلته وهتك عرض توأمها.. المشدد 65 عامًا لعامل في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاملًا بالسجن المؤبد بتهمة قتل طفلته عمدًا مع سبق الإصرار، والمشدد 15 سنة بتهمة هتك عرض شقيقتها التوأم، و15 سنة عن تهمتي حيازة المواد المخدرة وسلاح أبيض بدون ترخيص، ليصبح مجموع الأحكام الصادره ضده 65 سنة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "ياسر. ر" عامل بأحد المطابع تعدى على ابنته "سلوى" 13 سنة بالضرب، وأوثق يديها باستخدام "أفيز بلاستيك" داخل سلم داخلي بشقته، وملأ فمها بالشطة وكممها بلاصق، ثم انهال عليها ضربًا بقطعة حديدية قاصدًا إزهاق روحها، ما أودى بحياتها.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه قتل المجني عليها لطلبها الذهاب لوالدتها (طليقته) وعندما رفض ظلت تبكي فترة طويلة وحاولت الهرب، وأن صعقها بالكهرباء عدة مرات لتأديبها.
وعن المجني عليها الثانية (سلمى، 11سنوات)، قال المتهم في التحقيقات أنه بعد انفصاله عن زوجته لم يقم بأي علاقة جنسية، فقرر هتك عرض ابنته وأنه كان تحت تأخير مخدر "الفودو".
وأحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وهتك عرض المجني عليها الثانية، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص، وتعاطي وحيازة المواد المخدرة.
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