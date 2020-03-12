المرور: إعادة فتح "أسيوط- القاهرة" بعد غلقه بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق أسيوط المتجه إلى القاهرة عن طريق الكريمات، أمام حركة السيارات، بعد غلقه لعدة ساعات بسبب موجة الطقس السيئ.

وكثفت وزارة الداخلية من نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الارصاد الجوية من طقس غير مستقر.

وأضاف الوزارة أنه تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.