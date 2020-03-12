إعادة فتح بوابات طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوي) بعد شفط المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، فتح بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية؛ بعدما تم غلقه منذ قليل لوجود تجمع للمياه.
وأضافت الإدارة في بيان لها، أنه تم شفط المياه أمام حركة السيارات؛ وسط تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية.
وكثفت وزارة الداخلية من نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث.
وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.
وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولاً بأول عن حالة الطرق.
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