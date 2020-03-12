"أمن القاهرة" يكشف ملابسات محاولة اختطاف سيدة داخل "توك توك" بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت وزارة الداخلية تفاصيل محاولة 3 أشخاص اختطاف سيدة بالمقطم. تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بقيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بدائرة القسم بمحاولة اصطحاب إحدى الفتيات كرهًا عنها داخل مركبة التوك توك. Advertisements بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية " توك توك ـ المستخدمة في ارتكاب الواقعة " ملك وقيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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