مصر | حبس 3 متحرشين بسيدة في بولاق الدكرور 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متحرشين بسيدة في بولاق الدكرور 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام لاتهامهم، بالاعتداء الجنسي على سيدة ببولاق الدكرور، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

وكانت قررت النيابة بعرض السيدة على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاعتداء من عدمه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، عن تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، مفاده قيام 3 أشخاص باستيقافه حال تواجد جارته معه داخل السيارة، والتعدي عليه بالضرب وخطفه هو وجارته داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وإطلاق سراحه واحتجاز جارته.

وباجراء التحريات، تأكد من صحة البلاغ وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث، والذي نجح في تحديد الشقة وبمداهمتها تم العثور على المجني عليها في حالة إعياء نتيجة تعرضها لاعتداء جنسي، وكذا أحد المتهمين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين ارتكبوا معه الجريمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم. Advertisements وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة. ويكمن تنفيذ الاعتداء الجنسي، بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء باستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.

أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى "الإعدام ويعتبر فعل "التحرش" هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة

وفي حال كرر "المتحرش" فعله مرة أخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.