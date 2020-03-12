مصر | غسلا 50 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غسلا 50 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات.
ومن ناحية أخرى، تمكنت أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع في الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من السجون منذ يناير 2011، في أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل عمد.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه ما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على (بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، تعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن ناحيتها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.
واستثنى رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
وأكدت هيئة الأرصاد، أن أن مصر لم تشهد مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عام 1994، مؤكدة أن الأجواء غير مستقرة تمامًا، وهناك إجراءات احترازية اتخذتها الدولة المصرية بقوة للحفاظ على سلامة المواطنين.