مصر | غسلا 50 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غسلا 50 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال مُتهمَين غسلا نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات.

وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ومن ناحية أخرى، تمكنت أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع في الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من السجون منذ يناير 2011، في أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل عمد.

المتهم هارب أيضَا من تنفيذ عدد 20 حكمًا أبرزهم (3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس) في قضايا (سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص). وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه ما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على (بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالي). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي النيابة العامة التحقيقات.