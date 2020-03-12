مصر | إحباط ترويج 7 أطنان أسماك فاسدة في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 7 أطنان أسماك فاسدة في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباحث التموين بالسويس، اليوم الخميس، 7 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخطرت الأجهزة الأمية بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام مالك مخزن غير مرخص لحفظ وتخزين الأسماك، بحيازة كميات كبيرة من الأسماك مجهوله المصدر، ومنتهية الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط كمية قدرها 7 أطنان أسماك مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.

وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مجزر غير مرخص، بعد العثور على طن ونصف الطن سلع غذائية فاسدة ومتعفنة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مدير مباحث التموين بالجيزة، مفاده تمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط مالك مجزر غير مرخص، لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، لحيازته 1،500 طن من السلع الغذائية "مقطعات دواجن، هياكل دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

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وأعلنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، عن جهودها خلال شهر فبراير 2020، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 173 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – أقمشة – أمتعة شخصية - مستحضرات طبية وتجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية– مستلزمات طبية – مواد غذائية – هواتف محمولة بمشتملاتها – ساعات يد).

كما ضبط (مستلزمات حاسب آلي – بطاريات ساعات – كاميرات مراقبة – حقائب سفر– سماعات فوانيس– أحذية رياضية – عدد يدوية جديدة وقطع غيار مستعملة – قطع غيار السيارات – ماكينات صيد – معدات كهربائية – معدات تربية دواجن – أوراق طباعة – قطع غيار موتوسيكلات – محركات بحرية – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – سجائر أجنبية الصنع).