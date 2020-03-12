مصر | القبض على تاجري مخدرات في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تاجري مخدرات في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بدمياط، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وقطعتي سلاح ناري.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط ( عنصر إجرامي، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين " ضرب، سرقة، تبديد " ) وبحوزته ( فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، كميه من نبات البانجو المخدر "وزنت 500 جرام ").

كما تم ضبط (عنصر إجرامي، مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في عدد 13 قضية " مخدرات، حريق عمد، ضرب، سلاح أبيض " ) وبحوزته ( فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، كميه من نبات البانجو المــخدر "وزنــت واحد كيلو جرام"، مـبلــغ مــالي )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

ومن ناحية أخرى، أمرت نيابة مدينة نصر، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بمحاولة خطف فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وطالبت، بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

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وبدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بدائرة القسم بمحاولة اصطحاب إحدى الفتيات كرهًا عنها داخل مركبة التوك توك.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملك وقيادة أحدهم، سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واعترف عاطل أمام نيابة عين شمس، بإتجاره في المواد المخدرة، أنه إعتاد على بيعها لعملائه في منطقته وبالشوارع المجاوره لهما منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنه يوم الواقعة كان بحيازته كيلو حشيش وكمية من مخدر الهيروين، مضيفًا: أن تجارة المخدرات ربحها سريع وكبير.

وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد أنه أثناء مرور ضابط بإدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، تم ضبط "ه. ن. ع"، 24 سنة، عاطل، ومقيم مساكن عين شمس- دائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما، مبلغ مالي 770 جنيها، هاتف محمول".