مصر | إحباط ترويج 13 كيلو حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 13 كيلو حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، ترويج 13 كيلو جراما لمخدر الحشيش.

وتمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، بالقاهرة من ضبط كل من "س. س" 62 عاما عاطل ومقيم منشاة الجبل الأصفر-قليوبية، و"ط. غ" 32 عاما عاطل ومقيم 23 شارع السيد أحمد يوسف، دائرة قسم شرطة حدائق القبة وله محل إقامة آخر منشاة الجبل الأصفر - قليوبية، والسابق اتهامه في القضية رقم 184 لسنة 2008م النزهة "سلاح بدون ترخيص".

كما تم ضبط، "ف. ز" وشهرته "فايز أبو زايد" 29 عاما، عاطل ومقيم شارع التروللي، دائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهم السيارة رقم "ص ل أ 927" ماركة بيجو 505 بني اللون، ملك وقيادة الثالث، بدائرة قسم شرطة بدر. وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر وزنت 13 كيلو جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 840 جنيها، و3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، من تنفيذ 159 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات. وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي. وشملت تنفيذ 148 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت "2،671،850" اثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا، لصالح 11 بنك مختلف، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 3 شركات. Advertisements وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.