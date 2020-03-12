مصر | حبس "ديلر" أكتوبر 4 أيام لإتجاره في المخدرات

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الهيروين، بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، التي أجريت بشأن الحادث، عن أن عاطل قام بترويج المخدرات، على عملائه بالمنطقة، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته كمية من ومخدر الهيروين وسلاح ناري بقصد الدفاع عن نفسه، وطلبت النيابة بإرسال السلاح للمعمل الجنائي لفحصه

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من مروجي المخدرات بمدينة 6 أكتوبر، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، بالإتجار في المواد المخدرة خاصة الهيروين المخدر.

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وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية لضبطه، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، ومبلغ مالي.