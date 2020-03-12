مصر | مكافحة المخدرات تضبط عاطلا يعيد تصنيع الحشيش في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة المخدرات تضبط عاطلا يعيد تصنيع الحشيش في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولة إعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش.

البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، سبق اتهامه فى إحدى القضايا) بالاتجار فى مخدر الحشيش ومحاولته إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذًا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته وبمسكنه ( 2 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (200جرام )، كمية لعجينة، مخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام )، مكبس هيدروليكى، عجانة كهربائية، قالب معدنى (إسطمبة، أكلاشيه معدنى بمشتملاته)، مجموعة من الأوانى المعدنية تستخدم فى إعادة تدوير المخدر، مبلغ مالى قدره ( 7300 جنيه، هاتف محمول، ميزان.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والمبلغ النقدي من متحصلات البيع واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكانت تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على 3 عاطلين، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ونجح ضابط بإدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "هشام. ن. ع. ا" 24 عاما عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلو جرام، وكمية من مادة البودر المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ مالي 770 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وكما تم ضبط "سيد. م. م. ع" 64 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه في عدد 15 قضية آخرها 16149 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 95 جراما، ومبلغ 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.