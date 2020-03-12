مصر | داخل طرود بريدية.. إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل طرود بريدية.. إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجلب وتهريب مواد وأقراص مخدرة عن طريق طرود بريدية من خارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية وجود 2 طرد بريدي، بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 1000 قرص إكستاسي "خبوط"، بطرد قادم من إحدى الدول الأجنبية لأحد الشخاص، مقيم بالقاهرة، وضبط 11 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، بطرد قادم من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص مقيم بالجيزة)، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 600 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي؛ لتحديد وضبط القائم على عملية جلب المخدرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 155 قرصًا لمخدر الإكستاسي "خبوط"، كمية من المادة الفعالة لأقراص الإكستاسي وزنت 202 جرام، كمية لنبات الماريجوانا وزنت 7 جرامات، كمية لمخدر الإسبيد وزنت 3 جرامات، مبالغ مالية قدرها عملات مختلفة، 2 هاتف محمول، ميزان حساس.

وبمواجهة المتم اعترف بقيامه بجلب المواد المخدرة عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وأنه يقوم بدفع القيمة المالية لتلك المواد المخدرة بالعملة الإفتراضية، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 239 قطعة سلاح ناري، 293 قضية مخدرات وتنفيذ 83315 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 239 قطعة سلاح ناري، بحوزة 202 متهما، وذلك على النحو التالي:- 22 بندقية آلية، و44 بندقية خرطوش، و15 طبنجة، و157 فرد محلي، و581 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، 248 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة.

كما أسفرت الجهود، في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 83315 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 384 حكم جناية، و4442 حكم حبس مستأنف، و42558 حكم غرامة، و11431 حكم مخالفة.

ونجحت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، إذ تم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 10متهمين، إرتكبوا 6 حوادث متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 293 قضية مخدرات بحوزة 315 متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 19،145 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11،738 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،747 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 240 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 828 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 47 جرام.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 73 متهم، و27 متهم للمارسة أعمال البلطجة، وضبط 407 دراجة نارية مخالفة، وفحص 221 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 20 منهم.