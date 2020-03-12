مصر | إخلاء سبيل متهمين من تنظيم داعش بتدابير إحترازية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إخلاء سبيل متهمين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك بتدابير احترازية.

والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:

1- سعيد شعبان محمد بدوي

2- عبد الله عادل حسن محمد

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

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وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل الشيخ وليد الصايغ، المتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين بالقضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.