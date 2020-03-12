مصر | إخلاء سبيل متهمين من تنظيم داعش بتدابير إحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهمين من تنظيم داعش بتدابير إحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إخلاء سبيل متهمين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك بتدابير احترازية.
والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:
1- سعيد شعبان محمد بدوي
2- عبد الله عادل حسن محمد
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل الشيخ وليد الصايغ، المتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين بالقضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما يواجه المتهمون بحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.