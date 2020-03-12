مصر | إخلاء سبيل 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وهم كل من:

1- محمد رجب عبد الله حسن الملاح

2- السيد أحمد محمود دلالة

3- عبد الخالق متولي عبد السميع متولي

4- صبحي محمد السيد وهبة

5- يوسف علاء الدين محمد أبو العلا

6- إسماعيل حمدي إسماعيل عبد الرحمن

7- مدحت عبد السلام محمود إبراهيم

8- موسى عز الرجال موسى محمد

9- أحمد بسام محمد سليمان محمد

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10- معاذ محمد عليوة محمد إبراهيم

11- محمود محمد جمعة الجويلي

وكانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ما هي مراحل المحاكمة العسكرية؟

قال المحامي أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المساعد، إن هناك إجراءات تتم بعد صدور الأحكام من القضاء العسكري.

وأوضح "بيومي"، أن الإجراء الأول هو مرحلة التصديق، حيث يكون للضابط المُصدق أن يصدّق على الحكم كما هو، أو يعدله أو يُعيد المحاكمة من جديد، ويكون للدفاع قبل التصديق أن يقدم تظلمًا للضابط المصدق.

وتابع، أن المرحلة الثانية هي مرحلة الإعلان، حال إقرار الضابط المصدق الحكم كما هو أو تعديله، وتقوم النيابة بإعلان المحكوم عليهم حضوريًا بالتصديق، ولا يكون للدفاع أي دور في هذه المرحلة سوى عمل توكيل من المتهم إن لم يكن قد قام بعمله قبل ذلك.

وعن الإجراء الثالث قال "بيومي"، أنها مرحلة الطعن، حيث أنه بعد الإعلان بالتصديق، يكون للدفاع أن يطعن بالنقض خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالتصديق على الحكم وإلا صار الحُكم نهائيًا.

وعن الحاصلين على البراءة أو حكم تم تنفيذه، قال "بيومي"، أنه بمجرد إخطار النيابة للسجن بالحكم، يتم ترحيلهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها محال إقامتهم لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم ما لم يكن لهم قضايا أخرى.

كانت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، قد أصدرت الاثنين، حكمها على 298 متهم من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ112 متهما، والسجن المشدد 15 سنه لـ 3 متهمين، والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما، وعاقبت 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، وقضت المحكمة ببراءة 80 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.