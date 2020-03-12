أخبار مصر | عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة الأمطار تصل إلى حد السيول خلال الساعات المقبلة، وأن العاصفة ستبلغ ذروتها.

وشدد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على ضرورة متابعة البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، وأنه لا جديد عما صدر عنها أمس.

وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية، تنشر بيانات باستمرار ومتابعة لحظة بلحظة عن سوء الأحوال الجوية من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وأن ما ينشر على أي صفحة أخرى منسوب للهيئة لا أساس له من الصحة، وعلى جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم إثارة الفزع للمواطنين.