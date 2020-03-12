أخبار مصر | سائح يوثق رحلته من "مركب كورونا" إلى الحجر الصحي بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائح يوثق رحلته من "مركب كورونا" إلى الحجر الصحي بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت أزمة كورونا العدد من دول العالم، وسجلت عدد من الدول إصابات مرتفعة، وفي مقدمتها جاءت الصين وإيران وإيطاليا، فيما سجلت دول أخرى عدد أقل من الإصابات، وكانت مصر في الدول الأقل إصابة.

واتخذت مصر إجراءات صارمة حيال حجز وحجر الحالات المصابة، وتلك الإجراءات سجلها أحد السائحين المشتبه في إصابتهم بفيرس كورونا المستجد كوفيد – 19 ووثقها عبر حسابه بتويتر مدعمة بعدد كبير من الصور.

والسائح ماتي سويدر دون عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه كان أحد السائحين المشتبه بإصابتهم على مركب سياحي في الأقصر بفيرس كورونا المستجد كوفيد - 19 ووصف رحلته إلى الحجر الصحي من (الأقصر إلى مطروح) وإقامته هناك ونشر ذلك عبر عدد من التغريدات المتتالية.

وقال ماتي سويدر إنه كان ضمن 32 مشتبه بإصابتهم بفيرس كورونا على مركب "نايل كروز" في مدينة الأقصر، وجاء فريق صحي مصري مجهز بملابس عزل وكمامات واقية، وقاموا بعزلهم ونقلهم بعربات مجهزة إلى مطار حيث كانت تنتظرهم طائرات حربية مصرية.

وأضاف سويدر أنهم استقلوا الطائرات حيث تم نقلهم جويًا إلى مدينة ساحلية قريبة من الإسكندرية "يقصد مطروح"، ووصف رحلته في الطائرة قائلًا إنه عندما وصلت الطائرات إلى بدايات الطريق الساحلي خفضت من سرعتها ووجدوا عدد كبير من عربات الإسعاف تتابعهم من أسفل، والطريق خالي لهم تمامًا.

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وتابع قائلًا إنهم وصلوا إلى مكان العزل أو الحجر الصحي ووصف مكان إقامته في مستشفى الحجر "هنا بيتي في مصر"، وقال "التعامل هنا ودود للغاية حيث يتعامل الجميع من طواقم التمريض والعاملين كأصدقائنا والمكان مجهز على أعلى مستو".

ووصف سويدر الطعام المقدم له وقال يقدمون لنا أطعمة صحية للغاية، "والتقط صور للأطعمة" وقال: إنهم يقدمون لنا نع الأطمعة المقبلات اللازمة: "يقدمون لنا الكاتشب"، وأضاف أن مصر اتبعت أسلوب راقي للغاية في الحجر المطبق عليهم، ووصفها بأنها -أي مصر- مبهرة.

وفي آخر تدوينة له فال ماتي سويدر إن ما يُنشر عن مصر خلاف الواقع، ودعا العالم لزيارة مصر ووصفها بأنها مبهرة وجميلة للغاية وختم آخر التدوينة بكلمة "شكرًا مصر" وذلك تعليقًا منه على مستوى الخدمات المقدمة وطريقة الحجر الصحي في مستشفى العزل بمرسى مطروح.

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أكدت غرفة المنشأت الفندقية، على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، وذلك في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص، حيث أعدوا مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربًا يتنقلون بجميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، وتم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات، وقامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

كما تم إخطار الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.