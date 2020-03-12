أخبار مصر | تعرف على خدمات دار الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

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يقدم قطاع الشئون الإجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمات للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة، وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي، وهي دار للإيواء تستهدف الأطفال.

ونستعرض الشروط الواجب إتباعها لإيواء الأطفال:-

- أن يكون النشاط من ضمن أنشطة الجمعية.

- يكون قد مضى على مباشرة الجمعية لأنشطتها سنة على الأقل.

- تكون الجمعية ذات سمعة طيبة وإمكانيات مالية وإدارية وفنية مناسبة -

تقوم الجمعية بتدبير المقر المناسب للنشاط " تخصيص المكان سواء إيجار أو تمليك".

- تعهد الجمعية بتنفيذ المشروع أو النشاط حسب تعليمات الجهة الإدارية واللائحة الصادرة في هذا الشأن​​. وننشر الإجراءات اللأزمة للحصول على الخدمة وهي كالأتي:-

1- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الإجتماعية التابع لها النشاط أو مديرية التضامن الإجتماعي.

2- تقوم الإدارة الاجتماعية بدراسة الطلب المقدم طبقًا للائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية للبت في قبوله من عدمه.

3- في حالة قبول الطلب تقوم مديرية التضامن الاجتماعى بإصدار الترخيص لمزاولة النشاط. Advertisements أما المستندات المطلوبة هي: ​- طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي موجهه لمدير عام الادرة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه.

- صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص

- عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري

- موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان

- تقرير الاستشاري الهندسي بالحي المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالمؤسسة: "المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – صورة بطاقة الرقم القومي – الخبرات السابقة"، صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

و​تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

كما تهدف الوزارة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.