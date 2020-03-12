أخبار مصر | تحت الأمطار.. "أطفال بلا مأوى" تنقذ أسر كاملة من الشوارع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت الأمطار.. "أطفال بلا مأوى" تنقذ أسر كاملة من الشوارع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت وزارة التضامن الاجتماعي منذ الصباح الباكر بثماني فرق في مناطق القاهرة والجيزة، ضمن برنامج "أطفال بلا مأوى"، لرصد الأطفال والأسر التي لا منازل لها.

وتضمن البرنامج اليوم توزيع بطاطين وتوفير مأوى مناسب وتوعيتهم حول مخاطر الشارع، إذ استطاع الفريق نقل أسرة كاملة لأحد المقرات الآمنة.

وحصلت بوابة "الخليج 365" على عدد من الصور التي تظهر فرق أطفال بلا مأوى أثناء العمل، حيث ارتدى الشباب ملابس واقية من المطر أثناء جولاتهم المستمرة منذ الصباح.

وفرق الشباب مؤهلة للتعامل مع الأطفال الذين هم بلا مأوى، حيث أنهم إما خريجين من أقسام علم النفس أو حاصلين على دورات علمية تؤهلهم لهذه المهمة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. Advertisements

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ. ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور. في ظل ظروف الطقس القاسية، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الأطفال بلامأوى أو مشردين بلا مأوى.