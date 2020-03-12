أخبار مصر | وزيرة التضامن: مراكز الإغاثة رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: مراكز الإغاثة رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتلقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، تقارير المتابعة من جميع المديريات على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، التي شُكلت منذ أمس الأربعاء، برئاستها لمتابعة موجه الطقس السيء الذي ضرب البلد وتبعاته.

وتم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات. وأكدت الوزيرة، أن مراكز الإغاثة رفعت درجة الاستعداد القصوى لتحقيق سرعة التدخل بجميع مديريات التضامن الاجتماعي لمواجهة موجه الطقس السيء، الذي تتعرض له البلاد وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول.

ونوهت بأنه يتم متابعة دور مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وتواجد لجان الإغاثة على أهبة الاستعداد للتدخل الفوري والسريع لتقديم أي مساعدات وإغاثات محتملة مع دعم بنود الإغاثة بهذه المراكز والتأكد من كفاية المهمات بها مع تواجد وكلاء الوزارة مديري مديرات التضامن بأعمالهم للمتابعة. Advertisements ووجهت الوزيرة، بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدني لإجراء التدخلات في حال الاحتياج إلى ذلك والتنسيق والأجهزة التنفيذية المختلفة تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع عدد من مؤسسات العمل المدني بفتح أبوابها كمراكز للإيواء ورفع درجة الاستعداد لتقديم خدمات الإعاشة والضيافة في حال الاحتياج، كما يوجد فرق كاملة من الشباب المتطوع المساند. وأوضحت أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيء وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.