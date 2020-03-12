أخبار مصر | دعاء سقوط المطر.. بهذه الكلمات لايرد الدعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاء سقوط المطر.. بهذه الكلمات لايرد الدعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

دعاء سقوط المطر

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني اسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار.

اللهم أنت الله لا إله إلا أت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني اسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

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ويمكن للإنسان أن يدعو بما يحب عند سقوط المطر، فالدعاء أثناء المطر مستجاب كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": علمنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، العديد من الأدعية المفضلة التي ندعو بها عند نزول المطر وعند سماع الرعد ورؤية البرق فكثير من المسلمين يغفل الدعاء عند نزول المطر فقال صلى الله عليه وسلم: "اثنتان ما تردان الدعاء.. عند النداء الصلاة وتحت المطر".. صحيح الجامع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.