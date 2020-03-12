أخبار مصر | "البيئة": تحسن جودة الهواء تأثرا بحالة الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة": تحسن جودة الهواء تأثرا بحالة الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، في إطار متابعة حالة جودة الهواء منذ مساء يوم الأربعاء، تحسن حالة جودة الهواء بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا في حالة توقف الأمطار نظرًا لنشاط الرياح.

وأما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فتشير نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء فقد تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

وتنصح وزارة البييئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.

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