أخبار مصر | كيفية التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفية التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" كيفية التصويت للمحامين في انتخاباتهم لعام 2020.
وسيتم توزيع 3 ورقات للمقاعد الآتية (النقيب، القطاع العام، مجلس النقابة)
- الورقة الأولى علي مقعد النقيب العام "18 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد".
- الورقة الثانية على مقاعد القطاع العام والإدارات القانونية "16 مرشحا سيتم اختيار 3 مرشحين".
- الورقة الثالثة على مقعد محاكم الاستئناف "161 مرشحا حيث مرشح من محكمة الاستئناف بالقاهرة 95 مرشح سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة الاستئناف بالإسماعيلية 8 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة استئناف طنطا 15 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد.
ومن المقرر أن يتم اختيار 17 مرشحا من كافة المحاكم الاستئنافية من دون قيد، على أن يصبح عدد المرشيحن من الورقة الثالثة 25 مرشحا من بينهم 8 عن كل محكمة استئنافية حتى يصبح التصويت صحيحا.
ويأتي أسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمحامين كالآتي سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف.
وكان بدأ المرشحين في تعليق لافتاتهم التي تبرز المقعد المرشح عليهم وأرقامهم على مبنى النقابة العامة بوسط القاهرة.
ومن المقرر أن تقام انتخابات المحامين لعام 2020 تحت إشراف قضائي كامل، حيث تضم كل لجنة قاضي من المحكمة الإدارية.