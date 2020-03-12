أخبار مصر | كيفية التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفية التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري انتخابات النقابة العامة للمحامين، يوم الأحد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات.

وتستعرض "الخليج 365" كيفية التصويت للمحامين في انتخاباتهم لعام 2020.

وسيتم توزيع 3 ورقات للمقاعد الآتية (النقيب، القطاع العام، مجلس النقابة)

- الورقة الأولى علي مقعد النقيب العام "18 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد".



- الورقة الثانية على مقاعد القطاع العام والإدارات القانونية "16 مرشحا سيتم اختيار 3 مرشحين".

- الورقة الثالثة على مقعد محاكم الاستئناف "161 مرشحا حيث مرشح من محكمة الاستئناف بالقاهرة 95 مرشح سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة الاستئناف بالإسماعيلية 8 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة استئناف طنطا 15 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد.

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