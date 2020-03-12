أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري بإعلان الطوارئ

زارت وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، والتي تمتلك إمكانيات لرصد التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد على مدار الثلاثة أيام، اعتبارا من مساء أمس الخميس، وحتى يوم السبت.

وجاء ذلك في إطار متابعة عمل فرق وزارة التضامن الاجتماعي من برنامج أطفال بلامأوى، وفرق التدخل السريع ومراكز الإغاثة بالمحافظات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الهلال الأحمر المصري، برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة، بغرفة العمليات المركزية في القاهرة وكذلك غرف العمليات في كافة فروع الهلال الأحمر المصري في جميع محافظات الجمهورية من يوم أمس الأربعاء وتستمر إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وقالت "القباج": إنه تتم متابعة كافة التطورات المتعلقة بحالة الطقس وتأثيره على جميع محافظات الجمهورية على مدار 24 ساعة بشكل مستمر، من خلال تواجد 12 متطوعا يعملون بشكل مستمر من خلال مناوبات فيما بينهم وكذلك وجود المشرفين والمسؤولين داخل المركز العام، وجاهزية فرق الطوارئ والتي يبلغ عددها 70 فرقة في مختلف المناطق.

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كما تعمل الغرفة بأجهزة اللاسلكي لربط كافة غرف العمليات في الفروع والغرفة المركزية، علاوة على وجود موجة خاصة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.