أخبار مصر | عاجل| شبح الشتاء.. عواصف مخيفة وسيول مرعبة تضرب هذه المحافظات (بيان حالة الطقس)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| شبح الشتاء.. عواصف مخيفة وسيول مرعبة تضرب هذه المحافظات (بيان حالة الطقس) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتعرض محافظات جمهورية مصر العربية، إلى أمطار رعدية غزيرة تصل إلى السيول في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن عاصفة شديدة وغيوم في عدد من المحافظات.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: مائل للبرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

- الوجه البحري: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

- السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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- شمال الصعيد: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.

- جنوب الصعيد: دافئ نهارًا معتدل ليلًا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.