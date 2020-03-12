أخبار مصر | عاجل.. جامعة الأزهر تعلن الطوارئ في مستشفياتها بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جامعة الأزهر تعلن الطوارئ في مستشفياتها بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي طبقا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس.

ونوه باتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأوضح أن الغرفة تهدف إلى تلقي كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا.

ونوه بجاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات، مشيرا إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، ما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.

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