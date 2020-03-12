أخبار مصر | محافظ الجيزة يدفع بـ400 معدة لشفط مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يدفع بـ400 معدة لشفط مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات إضافة إلى الوقوف على حالة الشوارع .

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بـ400 معدة متنوعة لشفط مياه الأمطار حيث تم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وتابع، ميدانياً مجهودات رفع مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال والعمرانية والهرم، مشيراً إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات الطقس السيئ منذ بداية فصل الشتاء بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة .

ولفت المحافظ، إلى أنه تم حصر أماكن التهديدات خلال فترات سقوط الأمطار في المرات السابقة والتي وصلت إلى 68 نقطة والتي تقع بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق وأعلى الدائري وعدد من الشوارع الرئيسية، مؤكداً على الاستعداد الكامل للتوجه السريع نحو أي تجمعات للمياه لإزالتها.

وأشار، إلى أن مراكز ومدن المحافظة تشهد مجهودات مكثفه لرفع أثار الأمطار حيث تم رفع حالة التأهب القصوي وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني كما تم مسبقاً رفع كفاءة مخرات السيول في مركزي أطفيح والصف لاستقبال الأمطار .

كما وجه راشد بإلغاء، الإجازات لكافة فرق العمل الميدانية لمواجهة الطقس السيئ ورفع آثار الأمطار .

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وأوضح، أن كافة الاجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تراكمات المياه ومواجهة الطقس السيئ حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة والمتابعة بالعمل على مدار اليوم بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والشفط للتعامل السريع وسحب تجمعات المياه وإزالة أي آثار للأمطار.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.