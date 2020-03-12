أخبار مصر | عودة حركة المترو إلى طبيعتها باتجاهي "حلوان – المرج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة المترو إلى طبيعتها باتجاهي "حلوان – المرج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن عودة انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة.

وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في بيان اليوم الخميس، انه تم إصلاح هذا العطل المفاجئ والذي نتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت وثكنات المعادي وذلك نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة أن جميع فرق الطوارئ تتواجد بالخطوط الثلاثة وتعد في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتها وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.

يذكر أن العطل المفاجئ استمر لمدة 10 دقائق نتيجة قطع بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى ثكنات المعادي وطرة الاسمنت بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاحه وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها بدون أي مشاكل تؤثر على الحركة..

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا دافئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎصفة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية.

وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا ﺷﺪﻳﺪا اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.