أخبار مصر | شاهد.. مواجهة الأمطار في شارع المعز.. ومدير المنطقة: غرفة عمليات للمتابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مواجهة الأمطار في شارع المعز.. ومدير المنطقة: غرفة عمليات للمتابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة آثار الجمالية، إن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى وجه بتشكل غرفة عمليات لمواجهة الأمطار والعواصف المتوقعة.

وأوضح أبو سريع، أنه تشكلت لجنة برئاسته قامت بعدة إجراءات عاجلة منها فصل التيار الكهربي عن المزارات مؤقتًا تجنبًا لحدوث أي ماس، وكذلك فتح بالوعات صرف مياه الأمطار وتنظيفها، ونزح المياه من فوق أسطح المساجد وتسليك مجازي صرف الأسطح.

وأشار، إلى أن رئيس القطاع الدكتور جمال مصطفى والدكتور أبو بكر عبد الله وقيادات القطاع متواجدين في مختلف المزارات الأثرية منذ الصباح الباكر.

وحصلت الخليج 365 على عدد من اللقطات لرجال أمن الآثار والعمال أثناء عملهم تحت الأمطار منذ قليل.

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وشارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم والشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية.

ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.