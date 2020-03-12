شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمتابعة مواجهة الطقس السئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال مواجهة الطقس السئ وإزالة أثار ومخلفات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة حاليًا، والتأكد من ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية، وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين، وذلك عقب عودته من جولة ميدانية بدأها منذ الصباح الباكر، تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بشوراع العاصمة.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، على مدير غرفة العمليات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، مدير العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.