شكرا لقرائتكم خبر عن «الصرف الصحي»: 181 معدة لسحب مياه الأمطار من شوارع أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انتشار معداتها المختلفة وسيارات شفط المياه بكافة مناطق المحافظة لما تشهده من سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن فريق الطوارئ وغرفة عمليات الشركة على أتم استعداد للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكافة المعدات والامكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 181 معدات وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المناطق، كان من بينهم عدد (15) سيارة ناقلة للمياه وعدد (73) سيارة كسح وشفط المياه وعدد (13) معدات تطهير مختلفة ما بين مدمج ونافورى وعدد (7) حفار، وعدد (5) سيارة لورى ، وعدد (5) ورشة صيانة متنقلة بالمعدات والأدوات وتحتوي على مولد ديزل، و عدد (25) طلمبة متنقلة بالبنزين ، وعدد (25) طلمبة غاطسة باقطار مختلفة لسحب المياه، وعدد (25) جهاز تنفس لتأمين الغطاسين، فضلا عن فريق الطوارئ و فرق التشغيل والصيانة والذي تم تكليفه للعمل بنظام النوبتجيات، مضيفا أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أفراد الشركة ومعداتها من سيارات الكسح والنافورى، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية.