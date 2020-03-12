شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن حالة الاستنفار العام لمواجهة الإضرابات الجوية والأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ والاستنفار العام على كافة الأنحاء في ضوء المتابعة المستمرة من جانب وزارة الموارد المائية والرى لحالة الإضرابات الجوية والأمطار والسيول.

وقال المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة، إنه نظرًا للاحوال الجوية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، فإن غرفة العمليات بالهيئة تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات المتواجده بالأقاليم والادارات على مستوى الجمهورية والجهات المعنية الأخرى، موضحًا أنه تم التوجيه بتواجد المعدات والأفراد في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ.

من جانبه، قال محمد عبدالمنعم عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، إنه حتى ساعته تتواجد بعض الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة بزمام محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والقليوبية ومناسيب المياه في المصارف وأمام المحطات في الحدود الطبيعية والجسور مستقرة، ولم تسجل أي حالة خطرة حتى ساعته وجاري المتابعة على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بمحافظات القناة وسيناء أكد تقرير هيئة الصرف، إنه تسود حالة من الغيوم وتقلب الطقس بجميع إدارات الإقليم، كما سقطت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بزمامات ادارات صرف السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ومناسيب المياه بجميع المصارف في الحدود الطبيعية، ومحطات الصرف تعمل بشكلها المعتاد، ولم نبلغ بحدوث أي طارئ، كما يتواجد اطقم النوبتجيات والطوارئ بمواقعهم مع جاهزية المعدات وأطقمها للتحرك لأي طارئ.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا للأحوال الجوية الحالية وعدم الاستقرار في الطقس وسقوط الأمطار بمحافظات (أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان)، فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر إقليم مصر العليا بقنا، حيث كانت جميع الإدارات على أهبة الاستعداد وجاهزه بجميع معداتها ومهندسيها وسائقيها لأي طوارئ، كما أن جميع مديري عموم الإدارات ومهندسي المراكز بالطبيعة الآن لمراقبة المصارف والسحارات وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لاستيعاب مياه الأمطار ويتم التنسيق المستمر مع السادة المهندسين رؤساء الإدارات المركزية للري بمحافظات الإقليم بالوجه القبلي لتخفيض مناسيب المياه بالترع طبقا لظروف الطقس والامطار، كما أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى والمناسيب بالمصارف ومص وطرد المحطات وأمام وخلف السحارت حتى الآن.

وبخصوص إقليم مصر الوسطى فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الإقليم بالمنيا جاهزة بجميع معداتها ومهندسيها وسائقيها لأي طوارئ، كما أن جميع مديري عموم الإدارات ومهندسي المراكز بالطبيعة الآن لمراقبة المصارف والسحارات وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لاستيعاب مياه الأمطار، ويتم التنسيق المستمر مع المهندسين رؤساء الإدارات المركزية للري بمحافظات الاقليم لتخفيض مناسيب المياه بالترع طبقا لظروف الطقس والأمطار، كما أنه يجري التنسيق مع الإدارات المحلية والجهات المعنية الأخرى والمناسيب بالمصارف ومص وطرد المحطات وأمام وخلف السحارت حتى الآن آمنة.

بينما أعلن إقليم غرب الدلتا حالة الاستنفار العام للتعامل مع الآليات الجوية الحالية، وتم تشكيل غرفة عمليات طوارئ بالادارة المركزية لمتابعة حالة المصارف من حيث الجسور ومناسيب المياه ومدى القدرة الاستعابية للمصارف لاستقبال كميات المياه الزاءدة والواردة من الأمطار، بالإضافة متابعة محطات الرفع بزمام الإقليم، ووفقا للتقرير تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة والسكندرية وإدارات الري المختصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما يخص بحيرة مريوط ومدى تأثيرها.

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كما تم التأكد التام من جاهزية جميع معدات الطوارئ بالإقليم، وتم توزيع جزء من هذه المعدات على النقاط الساخنة بالإقليم، وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وبخصوص إقليم وسط الدلتا الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، تجدر الإشارة إلى أن جميع مناسيب مص وطرد المحطات آمنة، مع العلم أن محطة قلابشو وزيان منقطع عنها الكهرباء، وتم التنسيق مع الإدارة المركزية للري والميكانيكا والكهرباء، وجاري الإصلاح الآن بمعرفة كهرباء المنصورة ومنسوب المصرف 70.

يأتي ذلك بينما أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء رفع درجه الاستعداد القصوى لمواجهة أزمة السيول والأمطار وموجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث قام المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقيادات المصلحة بالتوجيه باستمرار المرور ومتابعة المحطات وتم تفقد محطتى المكس ١-٢ والقلعة ١-٢ وتم تدعيم محطتى القلعه بمولد ديزل قدرة ١ميجا وات وعدد ٥ وحدات طوارئ ديزل بإجمالي تصرف ٧ م٣/ث وتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا.

وأوضح بيان رسمي أصدرته المصلحة اليوم أنه يتم التنسيق أولا بأول مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال، حيث حدث فصل لخطي التغذية الكهربائية لمحطة قلابشو، وتم على الفور التواصل مع شركة الكهرباء وجارى الإصلاح والمناسيب مستقرة، مشيرًا إلى تم إلغاء جميع الإجازات والراحات على مستوى الإدارات المركزية التابعة للمصلحة وجميع قيادات المصلحة والعاملين بمواقع العمل.

ولفت التقرير إلى أن شدة الرياح أدت إلى سقوط بعض الأشجار بمستعمرة الدرب والخزان والخيام التابعة للإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالي، وتم التعامل مع الموقف وتم التواصل مع شركة الكهرباء لانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الدرب وأولاد طوق والمناسيب بالمحطات آمنة.

من جانبه، قال المهندس عاشور راغب، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى أنه جاري المتابعة المستمرة لكافة شواطئ الساحل الشمالي والبحر المتوسط والبحر الأحمر وأن الأمور مستقرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مستوى ارتفاع الأمواج يتراوح بين ١.٥- ٢ متر، وهو في حدود المتوسط والمسموح به مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.

وطالبت وزارة الموارد المائية والرى المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية للتعامل مع موجه الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، واتباع كافة التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كافة قطاعات الدولة، مشيرة إلى أهمية الإلتزام بتطبيق عدد من النصائح للحد من هذه المخاطر منها الابتعاد عن مسارات مخرات السيول وتجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذة الفترة والخروج من البيت يكون للضرورة فقط.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شئ معدني قد ينقل كهرباء وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.

ولفت البيان إلى عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة، مشددة على أهمية اتباع تلك الإرشادات حتى نتمكن من تفادى أي خطورة ممكن نتعرض لها خلال هذه الفترة.