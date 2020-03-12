شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج يتحول إلى مأساة: مصرع طالبة وإصابة 3 في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طالبة بمدرسة التمريض بإدفو مصرعها، وأصيب ٣ آخرين، نتيحة انهيار وقع في قاعة أفراح بكورنيش النيل بإدفو في أسوان.

تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطارا بحدوث انهيار قاعة أفراح بكورنيش النيل أثناء إقامة حفل تخرج لمدرسة التمريض ما أسفر عن مصرع طالبة وإصابة ٣ أشخاص آخرين.

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وانتقل العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، والأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شيماء فرج صابر 17 عاما طالبة بمدرسة التمريض من قرية الحجز بحري مركز إدفو، وإصابة كلا من أحمد هاشم سليمان ١٥ سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد ادفاوي أحمد 27 عاما مصور فيديو بكدمات بالرأس وجروح متفرقة بالجسم، وأشرف رزق إبراهيم 38 عاما مسؤول القاعة باشتباة كسر في الحوض.

وقرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة الواقعة والتي حدثت أثناء إقامة حفل تخرج دفعة من خريجى مدرسة التمريض للنيابة الإدارية مع إبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة للوقوف على المتسبب في تنظيم هذا الاحتفال، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يأتي مخالفاً لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات خلال الفترة الحالية، مكلفاً بقيام الأجهزة الطبية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين في الواقعة.

وقال رئيس مدينة إدفو، إن الانهيار وقع في قاعة احتفالات مقامة بأحد مراكز الشباب نتيجة سقوط كمرا خرسانية وجزء من مدخل حائط القاعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو وإخطار ذويها وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وتماثل أحدهم للعلاج وخرج من المستشفي.

وانتقد رئيس المدينة تنظيم الحفل وإقامته في هذا التوقيت رغم صدور تحذيرات وبيانات متكررة من مخاطر التقلبات الجوية وصدور قرار مجلس الوزراء بمنح الخميس إجازة وتم تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن الحادث ليس له علاقة بالأحوال الجوية.