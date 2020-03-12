شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدفع بـ400 مُعدة لشفط مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم الدفع بـ400 معدة متنوعه لشفط مياه الأمطار، حيث تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وتابع «راشد» ميدانياً مجهودات رفع مياه الامطار بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال والعمرانية والهرم، مشيراً أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات الطقس السئ منذ بداية فصل الشتاء، بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات، وإعداد خطط المواجهة السريعة، مشيرًا إلى أنه تم حصر أماكن التهديدات خلال فترات سقوط الأمطار في المرات السابقة والتى وصلت إلى 68 نقطة، والتى تقع بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وأعلى الدائرى وعدد من الشوارع الرئيسية، مؤكداً على الاستعداد الكامل للتوجه السريع نحو أي تجمعات للمياه لإزالتها.

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وأوضح أن مراكز ومدن المحافظة تشهد مجهودات مكثفة لرفع أثار الأمطار، حيث تم رفع حالة التأهب القصوي وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، كما تم مسبقاً رفع كفاءة مخرات السيول في مركزي أطفيح والصف لاستقبال الامطار.

كما وجه راشد بإلغاء الاجازات لكافة فرق العمل الميدانية لمواجهة الطقس السئ ورفع آثار الأمطار.

وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية بذل قصارى جهدها للتعامل مع تراكمات المياه ومواجهة الطقس السئ، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة والمتابعة بالعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والشفط للتعامل السريع وسحب تجمعات المياه وإزالة أي آثار للأمطار.