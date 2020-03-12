شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «مدينة 6 أكتوبر» للمواطنين: دبروا احتياجاتكم من مياه الشرب تحسبًا لقطع المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بيانًا، أهاب فيه المواطنين بمراعاة ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب وتدبير احتياجاتهم من المياه.
وجاء في نص البيان: «يهيب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالسادة المواطنين بمراعاة ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب وتدبير احتياجاتهم من المياه نظرًا لأنه في حالة حدوث تقلبات جوية سيئة وأمطار كثيفة (سيول) سيتم قطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لاستيعاب كميات الأمطار».
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