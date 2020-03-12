شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وخطوط ساخنة لتلقي بلاغات وشكاوى تجمعات الأمطار ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بني سويف عن تخصص أرقام وخطوط ساخنة لتلقى بلاغات وشكاوي تجمعات مياه الأمطار، وقالت إنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التابعة للجهات المختلفة، وذلك عبر الأرقام التالية: الخط الساخن (114)، ورقمي تلقي البلاغات بالمحافظة ( 2120006 و2120009)، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على (2121410)، حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى الخاصة بموجة الطقس السئ على تلك الأرقام وتوجيه فرق العمل الميدانية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المعنية للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع للمياه وغيرها من البلاغات أو الشكاوي التي ترد على خلفية موجة الطقس السئ التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن اليوم الخميس وحتى السبت.

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته لمسؤولى الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع أية بلاغات ترد من المواطنين خاصة بالأمطار وأعمدة الانارة، حفاظ على سلامة المواطنين، مناشدا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة عند سقوط الأمطار، وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات، مشيرا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المدن بأن تكون الأوناش واللوادر على استعداد دائم لسرعة التدخل في اذا تطلب الأمر.

وتتواصل جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة المياه والري والطرق والمرور، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، لتسيير الحركة المرورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف

سقوط أمطار في بني سويف