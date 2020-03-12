شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتابع سوء الأحوال الجوية من غرفة العلميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الخميس، حالة الطوارئ بجميع الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية بأنحاء المحافظة للمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وعقد المحافظ اجتماع دائم برئاسته بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية والتواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

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وأكد، في بيان صحفي، أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وقال محافظ الدقهلية في بيان صحفي، الخميس، إنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وأضاف بأنه وجه رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي، حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.

وأكد على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات في كل مركز ومدينة والوحدات القروية، مع كافة الجهات المعنية ومع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية في الشارع.

وكان محافظ الدقهلية أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.