شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر فيديو توضيحي للإجراءات الوقائية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، فيديو توضيحي حول إجراءات العزل الذاتي والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩» وتجنب الأشخاص المخالطين لمن ثبت إصابته بالفيروس.

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