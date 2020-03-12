شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط كابل ضغط عالي وشجرة ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة بالدقهلية، الخميس، في سقوط كابل للضغط العالي بقرية هلا التابعة لمركز ميت غمر وشجرة ضخمة بمدينة الجمالية.

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تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بشكوى أهالي القرية بسقوط كابل كهرباء ضغط عالى بالقرب من الطريق الزراعي دون وجود خسائر في الأرواح.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى القرية، وتم استدعاء فنيين شركة الكهرباء وتم قطع التيار الكهربائي عن القرية وجاري رفع الكابل وإصلاحه.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مركز الجمالية بسقوط شجرة ضخمة على جانب الطريق بمدينة الجمالية وجاري العمل على رفعها بدون حدوث خسائر بشرية أو مادية.