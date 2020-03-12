شكرا لقرائتكم خبر عن «كنائس المنيا» تلغي اجتماعاتها لسوء الطقس وتكتفي بـ«القداس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت عدة كنائس قبطية أرثوذكسية بالمنيا، تعطيل كافة الاجتماعات الروحية، اليوم الخميس، بسبب ظروف الطقس السيئة، حرصا على سلامة المصليين. فيما اكتفت الكنائس بصلوات القداس، الذي انتهي، ظهر اليوم.

وقال القس يوساب عزت، راعي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا: «إننا نصلي في كل القداس الإلهي ونقول (مزاجا حسنا للهواء)، وقد يفهمها البعض أن يكون مزاج الهواء (رايق يعني مش متعكنن)، لكن المعني الحقيقي في كلمة (مزاجاً) هي الكلمة العربية الصحيحة لكلمة (مزيج) أي خليط».

وأضاف «عزت»، أنه «كأن الكنيسة بتطلب أن خليط الهواء يكون حسن وبنسب مظبوطة (أكسجين، نيتروجين، هيدروجين ....)، لأن الكنيسة ببصيرتها الروحية كانت مدركة أن اختلال النسب المكونة لخليط الهواء ليها ضرر فبتطلب من الله ان يعطي مزيجا حسنا للهواء».