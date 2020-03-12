شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار غلق ميناءي بورتوفيق والزيتيات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناءي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، لليوم الثاني على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 22-28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-4 امتار والضغط 1005 مللى بار.

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانئها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الأنشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.