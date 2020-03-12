شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ الصيد في بورسعيد وكفر الشيخ لسوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت سلطات ميناء الصيد ببورسعيد الميناء ومنعت خروج المراكب نظرا لحالة الطقس وارتفاع أمواج البحر المصحوب برياح، كما توقفت حركة الصيد على طول سواحل البحر المتوسط وبحيرة المنزلة.

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في سياق متصل، شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أمطار خفيفة ومتوسطة بمختلف المناطق، كما شهدت سماء المحافظة اصفرار شديد في اللون وغيوم شديدة عتمت الرؤية نهارا.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحه بالتواجد بأماكن عملهم تحسبا لأي أحداث بسبب سوء الطقس، كما قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسيه بديوان المحافظه برئاسة اللواء محمد بنداري، السكرتيرالعام وغرف فرعيه بالوحدات المحليه والقطاعات الخدميه للتواصل فيما بينهم بخصوص أي احداث طارئه.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين، أنه تم غلق بوغاز رشيد لسوء الأحوال الجويه، كما أن قرية برج مغيزل بمطوبس والقرى المجاوره شهدت أمطارغزيره ليلا وحتى الفجر أرغمت المواطنين على الجلوس بمنازلهم، كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية.