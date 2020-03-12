شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حماية الشواطئ: لا تأثير لـ«عاصفة التنين» على سواحل الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو الهيئة المصرية لحماية الشواطئ عدم تعرض سواحل وشواطئ الإسكندرية لأضرار بسبب موجة الطقس السيئ حتى الآن.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، الخميس، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنا مع ما يسمى بـ«عاصفة التنين».

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وكان مسؤولو الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قد أجروا جولة تفقدية للاطمئنان على شواطئ الإسكندرية.

وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة، إن شواطئ الإسكندرية آمنة، مشيرًا إلى أن الأمطار متوسطة الشدة، وارتفاع أمواج البحر يتراوح بين متر ونصف إلى مترين فقط.

يشار إلى أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و512 مليون جنيه بطول شواطئ الإسكندرية، وذلك لمنع النحر.

تأثير عاصفة التنين على سواحل الإسكندرية

تأثير عاصفة التنين على سواحل الإسكندرية

تأثير عاصفة التنين على سواحل الإسكندرية