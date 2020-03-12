شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُهدد «عاصفة التنين» المحاصيل الشتوية؟ مسؤول بالزراعة يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن معدل الهطول المطري بمختلف المحافظات لا يهدد إنتاجية المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والبرسيم، وربما يكون مفيدًا للمحصولين، ما لم يكن مصحوبًا برياح شديدة أو أن تتحول الأمطار إلى كرات ثلجية تخترق أوراق النباتات لمحصول القمح، ولن يسبب أضرارًا في حالة استمرار هذه الحالة بدون كثافة.

وأضاف الشناوي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يتابع الموقف أولا بأول للتأكد من حالة محصول القمح وأن النتائج حتى الآن تؤكد أنها جيدة في ظل معدل الأمطار المتوسطة والتي ترفع من حرارة التربة وتزيد من خصوبتها خاصة لمحصول البرسيم، مشيرًا إلى مواصلة الاتصال بمختلف مديريات الزراعية للوقوف على الوضع الحالي للأمطار على مدار الساعة مع الربط بغرفة المتابعة الرئيسية بوزارة الزراعة التي شكلها وزير الزراعة لإعداد التقارير الكاملة عن حالة مختلف المحاصيل والتوصيات الفنية لكل مرحلة من مراحل الزراعة حتى الحصاد.